Ирина Привалова: «Уже десять раз пожалела, что взяла на себя функции главного тренера сборной России. Прежнего гнобили на этом посту, теперь мне достается»

Олимпийская чемпионка по бегу рассказала, что жалеет о том, что возложила на себя обязанности главного тренера сборной России по легкой атлетике.

Ранее главным тренером сборной России был . Он покинул этот пост в октябре 2021 года.

«В сборной нет полноценного главного тренера, а я только исполняю его обязанности. Мне тяжело работать в условиях, когда ни одно мое распоряжение не исполняется рядом сотрудников, которые практически не появляются на работе и на которых ты не имеешь возможности никак повлиять. Я пока не понимаю, каким образом можно нормализовать ситуацию, и очень опасаюсь, что все эти внутренние дрязги самым негативным образом могут отразиться на восстановлении . Для достижения этой цели ранее были потрачены огромные государственные деньги, нужно продолжать идти прежним курсом.

Вопрос о новом главном тренере сборной России по легкой атлетике продолжает оставаться открытым, моя кандидатура в Министерстве спорта вызывает, как я понимаю, какие-то вопросы, поэтому все находится в подвешенном состоянии», – сказала Привалова.

«Государство тратит большие деньги на подготовку членов сборных команд по легкой атлетике. Мне очень хочется получить информацию от старших тренеров сборной, где и когда будут выступать их спортсмены, провести анализ того, сколько спортсменов приехали на сборы и сколько выступило на соревнованиях.

Есть такие, кто круглогодично сидят на сборах, но практически нигде не выступают. Куда уходят деньги, какой выхлоп от государственных средств, потраченных на централизованную подготовку?

Я уже десять раз пожалела, что решила взять на себя функции главного тренера сборной России. Прежнего гнобили на этом посту, теперь мне достается. Следовательно, нам нужно провести выборы кандидатуры главного тренера сборной с соблюдениями всех правил.

Нужна нормальная конкурсная комиссия, нужно заранее объявить конкурс, кандидаты должны представить свои программы. А утверждение главного тренера проходит в Министерстве спорта», – добавила экс-легкоатлетка.