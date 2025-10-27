1

Арман Дюплантис и Фемке Бол признаны лучшими легкоатлетами 2025 года в Европе

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис и нидерландская бегунья Фемке Бол признаны лучшими легкоатлетами 2025 года в Европе.

Об этом сообщила Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics).

Спортсмены стали лауреатами премии Golden Tracks, церемония вручения которой прошла в субботу в грузинском Батуми.

В этом сезоне Дюплантис победил на чемпионате мира в Токио и обновил мировой рекорд (6,30 м). Бол защитила титул в беге на 400 метров с барьерами и взяла серебро в смешанной эстафете 4x400 метров.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
European Athletics
сборная Нидерландов жен
logoФемке Бол
logoАрман Дюплантис
logoсборная Швеции
