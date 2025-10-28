  • Спортс
2

60-летний марафонец Строфилов: «Любой здоровый мужчина способен пробежать марафон из 3 часов. Если не бежит, значит, не хочет. Генетика – это отговорка»

60-летний марафонец Юрий Строфилов считает, что желание бегать важнее генетики.

В марте 2025-го Строфилов установил рекорд России в марафоне в возрастной категории 60–65. Он преодолел 42,2 километра на соревнованиях в Барселоне за 2 часа 43 минуты и 14 секунд.

– Вы бежите десятку за 36 минут. Такой результат на десятикилометровом забеге на «Московском марафоне» показали меньше 500 человек из 22 тысяч. Что вы чувствуете, когда на трассе легко уходите от молодых ребят в хорошей форме?

– У меня на боевой майке для соревнований написано «Россия», а ниже – Ask Me How («Cпроси меня как» – Спортс’’)…

– Спрашивают?

– Был прикольный случай. Парнишка догоняет и говорит: «Я догнал, но дыхалки спросить уже не хватает. Попозже спрошу».

Вообще, я часто говорю, что любой здоровый мужчина способен пробежать марафон из трех часов. Если не бежит из трех, значит, не хочет.

– Это разве не зависит от генетики?

– Генетика – это отговорка. У меня есть фото с горных лыж, где я вешу 86 килограммов. Там морда в рамку не лезет! А сейчас – 64 килограмма. Ну какая генетика? Это все вопрос желания заниматься и прогрессировать.

У человека 20 тысяч генов. К марафону можно подойти со стороны любого из них. Кому-то заходят скорости, кому-то – объемы, у кого-то – высокий КПД, у кого-то – дыхалка. Кто-то потерпеть может, а кто-то способен выключить мозги и не тратить энергию. Есть куча факторов, позволяющих бежать марафон. И у каждого человека есть сильные качества, за которые можно зацепиться.

Человек очень адаптивен к занятию. Если ты реально хочешь пробежать марафон из трех часов и если ты более-менее здоров, ты пробежишь. Вопрос – какой ценой. Кто-то сделает легче, а кто-то – сложнее. Кому посложнее – тот по дороге разведется, потеряет работу и друзей, но пробежит, – рассказал Строфилов в интервью Спортсу’’.

В 60 лет он бегает марафоны быстрее молодых и зарабатывает на этом. Как так жить?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Марафон
Бег
