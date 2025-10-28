Марафонец Строфилов: «В соцсетях пишут: «WTF, почему вы перекрыли Москву и Питер? А потом автор смотрит на растущее количество бегунов и думает: «Может, в этом что-то есть»

Бегун Юрий Строфилов высказался о критиках проведения марафонов в городах.

В марте 60-летний Строфилов установил рекорд России в марафоне в возрастной категории 60–65. Он преодолел 42,2 километра на соревнованиях в Барселоне за 2 часа 43 минуты и 14 секунд.

«У бегунов есть время подумать. Они обычно умны и прилично зарабатывают. Короче, кайфовые ребята. И на эту аудиторию можно продавать кроссовки, мерч, тренерские услуги и разные тестирования о состоянии здоровья. Когда это всем стало понятно, в индустрию пришли деньги.

Деньги раскручивают маркетинг, маркетинг увеличивает аудиторию, а аудитория приумножает объем денег в индустрии. Вот ребята пишут в соцсетях: «WTF? Почему вы перекрыли Москву и Питер, раскорячили весь город, ребенка в кружок не отвезти, скорая доехать не может. Бегают они тут, видите ли, по центру города».

Это первая стадия. А потом автор гневных постов смотрит на растущее количество бегунов и думает: «Может, в этом что-то есть, может, мне тоже попробовать?» Дальше человек узнает, что надо сделать, чтобы пробежать, а потом уже бежит сам», – рассказал Строфилов в интервью Спортсу’’.

В 60 лет он бегает марафоны быстрее молодых и зарабатывает на этом. Как так жить?