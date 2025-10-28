  • Спортс
  • 60-летний марафонец Строфилов о травматичности бега: «От больных коленей вы не умрете. Человек умирает от недостатка энергетики»
2

60-летний марафонец Строфилов о травматичности бега: «От больных коленей вы не умрете. Человек умирает от недостатка энергетики»

Рекордсмен России Юрий Строфилов порассуждал о травматичности бега.

В марте 60-летний Строфилов установил рекорд страны в марафоне в возрастной категории 60–65. Он преодолел 42,2 километра на соревнованиях в Барселоне за 2 часа 43 минуты и 14 секунд.

– Начинающих бегунов часто запугивают, что они сотрут колени и посадят сердце. Что думаете об этом?

– Есть два десятка мифов, а про каждый из этих мифов у меня лекция на полтора часа. Колени – один из таких мифов, у которого два аспекта.

Первый аспект. От больных коленей вы не умрете – потому что от больных коленей не умирают. А вот от дохлых митохондрий умирают. Существует митохондриальная теория старения – у меня пять часов лекций по теме. И если вкратце, то человек умирает от недостатка энергетики, а не от больных коленей.

Второй аспект. Хрящи и кости – метаболически неактивные ткани. Ими надо трясти, грузить их, делать функциональными. И если вы годами сидите на диване и ждете, что у вас будут здоровые колени, то с возрастом сделаете много открытий. Сначала не сможете бегать из-за болей в коленях, потом будет в принципе тяжело ходить, а под конец сможете ходить только под себя, – рассказал Строфилов в интервью Спортсу’’.

В 60 лет он бегает марафоны быстрее молодых и зарабатывает на этом. Как так жить?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
