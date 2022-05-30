Ирина Привалова: «Федерация легкой атлетики ДНР просила разрешить их спортсменам выступать на российских стартах. Но тогда на восстановлении ВФЛА будет поставлен крест»

Теги Ирина Привалова ВФЛА ТАСС Легкая атлетика

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала о просьбе Федерации легкой атлетики ДНР разрешить их спортсменам выступать на турнирах в России.

– Недавно появилась информация, что в ВФЛА обратились из Федерации легкой атлетики ДНР с просьбой разрешить их спортсменам выступать на внутрироссийских стартах. И якобы в ответ они получили письмо с сухим отказом.

– Да, в начале апреля пришло письмо из Федерации легкой атлетики Донецкой Народной Республики с просьбой разрешить их спортсменам выступать на внутрироссийских стартах.

Однако согласно российскому спортивному законодательству, в них могут принимать участие только граждане РФ, которых делегировали региональные федерации.

Более того, в условиях, когда ВФЛА на протяжении семи лет находится под санкциями, на соревнованиях, проходящих в России, могут выступать лишь отечественные спортсмены. И если мы допустим участие в этих стартах других легкоатлетов, то на нашем восстановлении будет поставлен крест.

Генеральный секретарь ВФЛА Александр Черкашин в ответном письме тогда четко объяснил, почему мы сейчас не можем включить донецких спортсменов в список участников внутрироссийских соревнований.

И совсем недавно появилось второе письмо, которое по непонятным причинам пришло только некоторым членам президиума. Я, например, его не получила. И в этом письме прозвучали обиды на ВФЛА, которая якобы недолжным образом отреагировала на просьбу легкоатлетов ДНР.

Я не исключаю, что второе письмо появилось на свет только для того, чтобы скинуть нашего генерального секретаря, который очень много работает над тем, чтобы нашу федерацию побыстрее восстановили. И организовать бюро президиума с целью иметь возможность управлять финансами федерации.

Все очень непросто, и если ситуация внутри нашей федерации будет ухудшаться, то я не вижу смысла дальше в ней работать, – сказала Привалова. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные