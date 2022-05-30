Ирина Привалова: «Федерация легкой атлетики ДНР просила разрешить их спортсменам выступать на российских стартах. Но тогда на восстановлении ВФЛА будет поставлен крест»

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассказала о просьбе Федерации легкой атлетики ДНР разрешить их спортсменам выступать на турнирах в России.

– Недавно появилась информация, что в ВФЛА обратились из Федерации легкой атлетики ДНР с просьбой разрешить их спортсменам выступать на внутрироссийских стартах. И якобы в ответ они получили письмо с сухим отказом.

– Да, в начале апреля пришло письмо из Федерации легкой атлетики Донецкой Народной Республики с просьбой разрешить их спортсменам выступать на внутрироссийских стартах.

Однако согласно российскому спортивному законодательству, в них могут принимать участие только граждане РФ, которых делегировали региональные федерации.

Более того, в условиях, когда ВФЛА на протяжении семи лет находится под санкциями, на соревнованиях, проходящих в России, могут выступать лишь отечественные спортсмены. И если мы допустим участие в этих стартах других легкоатлетов, то на нашем восстановлении будет поставлен крест.

Генеральный секретарь ВФЛА Александр Черкашин в ответном письме тогда четко объяснил, почему мы сейчас не можем включить донецких спортсменов в список участников внутрироссийских соревнований.

И совсем недавно появилось второе письмо, которое по непонятным причинам пришло только некоторым членам президиума. Я, например, его не получила. И в этом письме прозвучали обиды на ВФЛА, которая якобы недолжным образом отреагировала на просьбу легкоатлетов ДНР.

Я не исключаю, что второе письмо появилось на свет только для того, чтобы скинуть нашего генерального секретаря, который очень много работает над тем, чтобы нашу федерацию побыстрее восстановили. И организовать бюро президиума с целью иметь возможность управлять финансами федерации.

Все очень непросто, и если ситуация внутри нашей федерации будет ухудшаться, то я не вижу смысла дальше в ней работать, – сказала Привалова.