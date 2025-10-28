«Приходит понимание, что пить и курить – не очень, но если ты сидишь на диване и листаешь рилсы, будет только хуже». Рекордсмен России в марафонах 60+ о занятии спортом

60-летний рекордсмен России в беге порассуждал о важности занятия спортом.

В марте 2025 года бегун Юрий Строфилов установил рекорд России в марафоне в возрастной категории 60–65 лет. Он преодолел 42,2 километра на соревнованиях в Барселоне за 2 часа 43 минуты и 14 секунд.

– Что такое кризис среднего возраста? Это когда у тебя идей нет, но ты по каким-то непонятным причинам еще не сдох. Ты сидишь: «Сдохну или не сдохну. И делать нехер». В этот момент Дарвин тебе говорит: «Все, парень, ты стал абсолютно бесполезен, освободи плацкарту».

А когда у тебя в 50 лет появляется цель и она тебя штырит, то тебе просто есть, зачем жить. А когда тебе есть, зачем жить, ты начинаешь думать о здоровье. Проблема ведь в том, что люди начинают думать о смерти за два месяца до нее. А уже поздно. Задумываться, как бы подольше пожить, надо сильно раньше. В Советском Союзе об этом думали еще в пубертатном периоде – лет в 16-17.

В этот момент происходит дифференциация тканей, в этот момент образуются быстрые и медленные волокна, настраивается энергетика, плодятся митохондрии – они начинают расти как огурцы. Ты можешь в это время пить, курить и всякой ерундой заниматься, но у тебя должна быть физическая нагрузка.

Сейчас вроде бы приходит понимание, что пить и курить как бы не очень, но если ты не пьешь и не куришь, а целый день сидишь на диване и листаешь рилсы, будет только хуже. Лучше бы тогда курил, но занимался спортом.

– К вам, получается, Дарвин не приходил?

– Я себе в 50 лет придумал увлечение на десять лет вперед – пробежать все шесть [марафонских] мейджоров из трех часов. Это занятие настолько меня захватило, что от крепкого алкоголя отказался прямо сразу. А если бы цели не было, я бы продолжал по бутылке виски в день пить. И потом перешел бы на что-то посерьезнее, – рассказал Строфилов в интервью Спортсу’’.

