ВФЛА не подаст иск в CAS на отстранение российских легкоатлетов: «Это закроет последнее окно, в которое мы стучались 6 с половиной лет»

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет подавать иск в CAS по делу об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

Об этом сообщила президент ВФЛА Ирина Привалова. Ранее World Athletics запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

«В этом сезоне наши спортсмены пока не могут выступать под нейтральным статусом. В конце февраля мы получили соответствующее письмо, что у наших легкоатлетов отзывают нейтральный статус.

Мы узнавали, есть ли смысл сейчас начинать судебные дела по этому поводу. Но поняли, что смысла нет, это только закроет последнее окно, в которое мы стучались последние шесть с половиной лет (с 2015 года членство ВФЛА в World Athletics приостановлено из-за допинговых нарушений – Sports.ru).

Все пойдет только насмарку. В нынешней нашей ситуации нет абсолютно никакого смысла подавать в CAS. Нам дали понять, что это только навредит сейчас. Мы понимаем, что диалог лучше, чем все эти судебные тяжбы.

По крайней мере, у нас в легкой атлетике так. Я понимаю наших спортсменов, но такова нынешняя ситуация», – сказала Привалова.

«В легкой атлетике мы немножко особняком стоим по сравнению с другими видами спорта. Мы уже давно под санкциями, но мы вышли на финишную прямую.

World Athletics отделил политику от нашего восстановления, и мы надеемся, что к концу сезона, к концу 2022 года мы будем восстановлены как полноправная федерация. А какая политическая ситуация будет в этот момент – это уже другой вопрос», – отметила глава ВФЛА.

Мария Ласицкене: «Руководство ВФЛА и международные эксперты не сделали ничего для защиты чистых российских легкоатлетов, чьи права в очередной раз были нарушены»