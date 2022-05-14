Спортивный врач Мирошников: «Мельдоний стал обнаруживаться в молоке, и это очередная проблема, которая нависает над нашими спортсменами»

Доцент кафедры спортивной медицины РГУФКСМиТ, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал о риске сдать положительный допинг-тест на мельдоний из-за употребления молока.

«Мельдоний стал обнаруживаться в молоке, потому что коров начинают пичкать седативными препаратами, а они в организме животных могут превратиться в мельдоний. И это очередная проблема, которая нависает над нашими спортсменами, а не только загрязненные БАДы.

Уже есть ряд исследований, которые говорят о том, что молоко будет фонить на мельдоний. Одна из работ, опубликованных в 2021 году, говорит о том, что один выпитый литр молока в день может дать положительный результат на мельдоний», – сказал Мирошников.