Начальник отдела РУСАДА по терапевтическому использованию запрещенных субстанций: «Основная масса запросов идет на инсулин»

Начальник отдела Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по терапевтическому использованию запрещенных субстанций Павел Хорькин назвал препараты, на которые чаще всего запрашивают разрешение спортсмены.

«На протяжении длительного времени больше всего запросов было на глюкокортикоиды, но в прошлом году картина изменилась. Больше всего обращений спортсменов на получение разрешений идет на инсулин, который необходим при сахарном диабете.

Если говорить про другие страны мира, то там картина немного другая, там на первом месте идут стимуляторы, которые запрещены только в соревновательный период. А у нас запросы на стимуляторы единичные, да и те исходят не от россиян, их делают спортсмены-иностранцы, которые выступают за наши команды.

Получение разрешений на использование лекарств при сахарном диабете является предельно простой процедурой, и чем более полную медицинскую документацию спортсмен предоставляет, тем больше шансов, что он получит разрешение, которое дается первоначально на один год. Замечу, что запрещен только инсулин.

Да, у нас есть единичные запросы на тестостерон, на гормон роста. Но основная масса запросов по своей сути идет, повторюсь, на инсулин», – сказал Хорькин.