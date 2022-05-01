Депутат Свищев: «Партнеры из ОАЭ готовы принимать соревнования по разным видам спорта, включая некоторые зимние»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, что представители ОАЭ заинтересованы в сотрудничестве с Россией в области спорта.

«По итогам моей встречи с представителем ОАЭ, могу сказать, что арабские партнеры заинтересованы в привлечении российского опыта по организации и проведению спортивных мероприятий.

Готовы сотрудничать в сфере киберспорта, принимать соревнования по разным видам спорта, включая некоторые зимние. И что еще позитивно – они готовы проводить у себя сезонные сборы российских спортсменов. И мы настроены на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество», – сказал Свищев.