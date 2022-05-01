Депутат Свищев: «Создание фондов помощи спортсменам – правильная инициатива. Главное, чтобы благотворители не преследовали меркантильных интересов»

Теги Государственная дума Дмитрий Свищев деньги Биатлон

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев позитивно оценил идею создания фондов помощи спортсменам.

«Создание фондов, направленных на помощь спортсменам, – правильная инициатива… Если фондам или инвесторам нужна какая-то помощь законодателей, мы будем рассматривать их обращения.

Главное, чтобы благотворители не преследовали меркантильных интересов, выполняли именно ту задачу, ради которой образовывались, чтобы работа велась открыто, законно и была направлена на реальную помощь.

Мы, в Комитете Госдумы по спорту, также сейчас прорабатываем всестороннюю поддержку российского спорта и спортсменов. Внесли ряд законопроектов о поддержке спортивной индустрии, о некапитальных спортивных объектах – они смогут возводиться быстрее и дешевле, и спортсмены смогут тренироваться в удаленных регионах России», – сказал Свищев.

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