Депутат Свищев: «Создание фондов помощи спортсменам – правильная инициатива. Главное, чтобы благотворители не преследовали меркантильных интересов»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев позитивно оценил идею создания фондов помощи спортсменам.

«Создание фондов, направленных на помощь спортсменам, – правильная инициатива… Если фондам или инвесторам нужна какая-то помощь законодателей, мы будем рассматривать их обращения.

Главное, чтобы благотворители не преследовали меркантильных интересов, выполняли именно ту задачу, ради которой образовывались, чтобы работа велась открыто, законно и была направлена на реальную помощь.

Мы, в Комитете Госдумы по спорту, также сейчас прорабатываем всестороннюю поддержку российского спорта и спортсменов. Внесли ряд законопроектов о поддержке спортивной индустрии, о некапитальных спортивных объектах – они смогут возводиться быстрее и дешевле, и спортсмены смогут тренироваться в удаленных регионах России», – сказал Свищев.

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