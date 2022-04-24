«Из-за русофобства поднимаются всевозможные силы, чтобы забрать у нас соревнования. Надо как минимум требовать компенсации». Свищев о переносе ЧМ по плаванию из России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал новость о возможном переносе чемпионата мира по плаванию на короткой воде из России в Австралию.

«Негативное отношение к этой информации. Россия готовилась к этому соревнованию, выиграла право проведения турнира, готовила заявочную книгу, целую программу. Понимаю, когда по объективным причинам перенесли чемпионат мира в 2021 году (из-за антиковидных ограничений – Sports.ru).

Но сейчас причин переноса соревнований я не вижу. В Казани уже проходил потрясающий чемпионат мира по водным видам спорта. По результатам того чемпионата было принято решение провести его в прошлом году. Из-за русофобства и непринятия всего, что связано с Россией, поднимаются всевозможные силы, чтобы забрать у нас соревнования», – сказал Свищев.

«Федерации призваны оберегать спорт от всевозможных разногласий в мире. А сейчас происходит все наоборот. Уверен, что наша федерация и организаторы соревнования должны отреагировать. Надо как минимум требовать компенсации», – добавил депутат.

Планировалось, что турнир пройдет в Казани 17-22 декабря. В марте FINA объявила, что он будет перенесен в другую страну.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде может быть перенесен из России в Австралию