Привалова о восстановлении ВФЛА: «World Athletics сохраняет достаточно позитивный диалог с нами. Кажется, они нашли силы отделить политику от спорта»

Теги сборная России жен Ирина Привалова ВФЛА Сергей Бубка World Athletics (IAAF) Легкая атлетика

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала ситуацию с восстановлением членства в World Athletics.

«Пока мы получили только одно письмо, в котором говорится, что в скором времени нам пришлют ответы на поставленные вопросы. Сначала в международной организации ждали, когда будет выплачен долг с нашей стороны за их услуги в процессе восстановления.

Хочу отметить, что World Athletics сохраняет достаточно позитивный диалог с нами, чего сейчас не наблюдается в отношении других спортивных федераций.

Мы в постоянном контакте с международными экспертами рабочей группы: они задают какие-то вопросы, при этом понимают и то, что мы хотим спросить, знают наши болевые точки. И это очень хороший знак для легкой атлетики.

Мне кажется, что в World Athletics нашли силы отделить политику от спорта, несмотря на то, что возглавляет федерацию англичанин Себастьян Коу, а пост вице-президента занимает украинец Сергей Бубка», — сказала Привалова. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные