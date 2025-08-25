  • Спортс
  Шубенков о гендерных тестах: «Думаю, в будущем и мужики будут проходить так называемый «секс-контроль». Хотя бы для того, чтобы женщинам не было так обидно»
Шубенков о гендерных тестах: «Думаю, в будущем и мужики будут проходить так называемый «секс-контроль». Хотя бы для того, чтобы женщинам не было так обидно»

Чемпион мира Сергей Шубенков высказался о гендерных тестах в легкой атлетике.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) ранее обнародовала новые правила допуска легкоатлеток к своим турнирам, включая сентябрьский чемпионат мира в Токио. По решению World Athletics, спортсменки должны пройти генный скрининг SRY и подтвердить отсутствие в организме мужской Y-хромосомы.

«Есть некоторые вещи, над которыми мы поначалу стебемся, а потом спустя несколько лет становится не смешно. Сейчас может начаться кампания, что это некая дискриминация, что идет определенное ущемление прав женщин. Я думаю, что в будущем и мужики тоже будут проходить так называемый «секс-контроль», ну хотя бы для того, чтобы женщинам не было так обидно. Не исключаю, что через три-четыре года нам придется проходить тестирование. По факту в этом нет никакой сложности, нужно сдать ту же кровь на генный тест.

Все это максимально странная история, но мы же знаем, отчего она появилась. Что-то нужно было делать с женщинами, которые не вполне женщины, ради защиты интересов женщин. World Athletics в этом вопросе оказалась впереди планеты всей, но не от хорошей жизни. Я соглашусь, что нужно было что-то делать, но какой-то четкой позиции у меня нет, не хочу во все это влезать.

Тот же допинг-контроль, когда ты писаешь в банку под присмотром кого-то, может показаться более унизительной процедурой, чем когда у тебя просто берут кровь из вены для генного теста. Таковы условия игры, ты сам соглашаешься на то, что тебе, конечно, навязывают. Нельзя быть свободным от общества, а легкоатлетическое сообщество сейчас хочет, чтобы женщины соревновались только с женщинами», – сказал чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Шубенков. 

Источник: ТАСС
