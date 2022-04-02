Ирина Привалова: «Проект коммерческих турниров по легкой атлетике практически готов, осталось только определить источник финансирования»

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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала о проекте серии внутрироссийских легкоатлетических коммерческих турниров. 

«Проект практически готов, осталось только определить источник финансирования, и он будет запущен. Обсуждаем эту тему с Минспортом, работаем над внебюджетными источниками – РЖД, банковские спонсоры.

У нас есть экономия бюджетных средств, которые были запланированы на зарубежные старты и сборы. Если все это аккумулировать, то у нас все получится.

Если учесть, что сборная России по легкой атлетике уже скоро как семь лет не выступает на международных соревнованиях, то это будет большой шаг вперед», – сказала Привалова.

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