Тренеры легкоатлетов, выполнивших норматив на ЧМ-2025, получат по 200 тысяч рублей

Тренеры легкоатлетов, выполнивших норматив на ЧМ, получат по 200 тысяч рублей.

«Вознаграждение в размере 200 тыс. рублей выплачивается личным тренерам, спортсмены которых выполнили норматив на чемпионат мира в Токио – 2025 в соответствии с условиями в каждой личной спортивной дисциплине.

На данный момент 23 легкоатлета превысили результат норматива для участия в чемпионате мира. Из них 13 атлетов соревновались в дисциплине «спортивная ходьба», три – в метании молота, два спортсмена – в беге на 400 м, один – в беге на 400 м с барьерами, а также по два спортсмена в дисциплинах «прыжки с шестом» и «прыжки в высоту», – сказал исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.