  • Богословская о гендерных тестах: «Абсолютно правильная политика. Негуманно по отношению к женщинам, когда они 20 лет вкалывают, а потом выходит мужик и одной левой делает их»
Богословская о гендерных тестах: «Абсолютно правильная политика. Негуманно по отношению к женщинам, когда они 20 лет вкалывают, а потом выходит мужик и одной левой делает их»

Ольга Богословская рассказала, как происходит процедура сдачи гендерного теста.

Ранее стало известно, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) начала тестирование российских спортсменок на гендерную принадлежность.

Ольга Богословская – серебряный призер Игр 1992 и чемпионка мира 1993 гола в эстафетах. 

«Обязательные гендерные тесты у спортсменов – это не нововведение. Новое – это хорошо забытое старое. В своей спортивной практике мы проходили это, и у нас не было сомнений в том, с кем мы соревнуемся. У нас был соответствующий паспорт гендерной принадлежности.

Это легкая процедура – с внутренней части щеки берется соскоб утренней слюны и все. У меня до сих пор где-то валяется этот паспорт, подтверждающий, что я женщина.

Гендерные тесты – это абсолютно правильная политика World Athletics, потому что развели бардак в женской легкой атлетике. Невозможно ни спортсменкам бегать, ни нам комментировать. Комментировать участие мужика в женском забеге – это просто отвратительно.

В свое время именно мужчины отменили гендерный тест у спортсменок. Они руководствовали какими-то гуманными принципами. О каком гуманизме вообще идет речь? Негуманно и несправедливо по отношению к женщинам, когда они 20 лет вкалывают, а потом выходит мужик против них и одной левой делает их.

Решение ВФЛА делать гендерные тесты в соответствии с требованиями World Athletics говорит о том, что новое руководство федерации во главе с Петром Фрадковым находится на правильном пути. Мы показываем, что не отделяем себя от мировой легкой атлетики, хоть и в отстранении находимся.

Мы говорим, что согласны с законами World Athletics, и делаем все для того, чтобы не возникло никаких проблем при нашем возвращении», – сказала Богословская.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
