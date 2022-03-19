Исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) прокомментировала ситуацию с выплатой долга перед .

Задолженность была связана с расходами по программе восстановления членства , которая с 2015 года ограничена в правах из-за допинговых нарушений.

— Моя позиция такова: договоренности нужно выполнять, и по старым счетам нужно платить. Так что за прошлые месяцы мы долг закроем. Насколько я знаю, технически это нашли способ сделать даже в условиях ограничений.

А вот что будет дальше, начиная с марта — это вопрос открытый. Мы направили в World Athletics письмо, где попросили конкретно объяснить, какие условия восстановления мы не выполнили. Потому что «прогресс хороший, но недостаточный» — это не аргумент.

Мы хотим конкретно, без учета политической составляющей, понимать, что происходит, и когда мы конструктивно вернемся к вопросу о восстановлении. От реакции международной федерации зависят наши дальнейшие шаги.

— То есть я правильно понимаю, что пока ВФЛА не получит неких гарантий, ответа, будем ли мы платить дальше — не будет?

— Абсолютно. Что мы должны были заплатить осенью прошлого года, мы сделаем. Тем более, там были гарантийные письма в том числе от министра спорта. Дальше — будем смотреть. В том числе согласовывать эту позицию со спортсменами, – сказала Привалова.