Лашманова о дисквалификациях подопечных Чегина: «Решили искоренить всю команду, причем бездоказательно. Виновата политика»

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Олимпийская чемпионка 2012 года по спортивной ходьбе Елена Лашманова поделилась мнением о пожизненной дисквалификации тренера ходоков Виктора Чегина.

– Знаю ваше мнение по Чегину: несправедливо оклеветан. Но 26 его воспитанников подверглись санкциям за допинг. Можете объяснить свою позицию?

– Решили искоренить всю команду, причем бездоказательно. Одного-двух показалось мало, спортивный мир мог и не заметить. А когда всех – громкий скандал. 

Недавно вышла статья Эдуарда Безуглова, врача футбольной сборной. Он исследовал изменения в паспортах крови. Оказалось, что невозможно дисквалифицировать за то, за что были вынесены наказания ходокам, потому что динамика изменений сугубо индивидуальна. Но из-за отсутствия у нас стопроцентных доказательств не можем опровергнуть это в судах.

– У того же Безуглова есть другое исследование: с появлением паспортов крови число пойманных на допинге уменьшилось. То есть мера работает.

– А у нас получается наоборот: ввели паспорта, и дисквалификации участились. Еще одна странность.

– Лично у вас с биологическим паспортом все было в норме. Но огласку получило конкретное вещество, обнаруженное в пробах – GW1516. Специалисты называют его генным допингом. Можно ли считать такие обвинения бездоказательными?

– По-моему, в лаборатории сидят люди, во власти которых выдать любой результат теста.

– Считаете, виновата политика?

– На мой взгляд, да.

– Зачем вы подписали письмо Владимиру Путину в поддержку Виктора Чегина? Разве он мог что-то изменить?

– Хотелось обратить внимание на проблему, а как это сделать по-другому? Ведь фактически умирала спортивная ходьба.

К нам приезжали ребята, зная, что в этой школе их чему-то научат. И действительно становились первыми номерами в стране, хотя до этого мало что показывали. А тут такой удар. Президент, думаю, прекрасно понимает ситуацию, только не все от него зависит. Но вдруг что-то удалось бы сделать? – сказала Лашманова. 

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