Журова о лишении Лашмановой золота Игр-2012: «Технологии пошли вперед, поэтому могли найти вещества, которые еще 10 лет назад не смогли бы найти»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала дисквалификацию ходока на два года за нарушение антидопинговых правил.

Решение о дисквалификации Лашмановой принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). С 2014 по 2016 год легкоатлетка уже отбывала дисквалификацию за допинг.

Аннулированы ее результаты, показанные в период с 18 февраля 2012 по 3 января 2014 года. Таким образом, Лашманова будет лишена золотых медалей Олимпиады-2012 в и чемпионата мира-2013 в Москве.

«Ее могут лишить наград за 2012 год в том случае, если они перепроверяли пробу и что-то выявили. Как раз прошло 10 лет, а проба столько и хранится.

Если у Елены были проблемы с допингом, то она была на жестком контроле. Технологии пошли вперед, поэтому могли найти вещества, которые еще 10 лет назад бы не смогли найти.

Наград могли лишить только за те пробы. Отстранение на два года? Значит, она не сделала никаких выводов. Жалеть тут сложно», — сказала Журова.