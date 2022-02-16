МОК: «Нет схожести между ситуациями Ричардсон и Валиевой»

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не видят схожести между ситуациями американской легкоатлетки Ша’Кэрри Ричардсон и российской фигуристки Камилы Валиевой.

Летом Ричардсон была дисквалифицирована за употребление каннабиса, из-за этого она пропустила Олимпийские игры в Токио.

Валиева сдала положительную пробу на триметазидин 25 декабря. Шведская антидопинговая лаборатория, которая анализировала пробу, сообщила об этом 7 февраля, во время Олимпийских игр в Пекине.

«Каждый случай индивидуален, каждый случай отличается. У Ричардсон был положительный тест до Игр, результат был до начала игр, своевременно. На месяц было приостановлено участие в Олимпийских играх.

Нет схожести между этими двумя ситуациями», – заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

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