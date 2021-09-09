Победители и призеры Олимпийских игр в Токио получили автомобили BMW. Ключи от машин вручил Дмитрий Медведев

Победители и призеры Олимпийских игр-2020 в Токио сегодня были награждены автомобилями от Фонда поддержки олимпийцев России.

Церемония прошла на территории Кремля. Ключи от машин спортсменам вручил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Чемпионы Олимпийских игр получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые призеры – BMW X3 различных комплектаций. По словам исполнительного директора Фонда поддержки олимпийцев Александра Катушева, комплектация зависит от уровня и количества завоеванных медалей.

Вместо номеров у машин спортсменов временно (до регистрации в ГИБДД) установлены именные таблички.

Всего участникам вручили 77 автомобилей, из них 31 получили золотые медалисты.

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