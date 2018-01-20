Депутат Милонов: «Есть искушение предоставить Магучих убежище. Если ей начнут угрожать, Россия заступится за нее»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал критику в адрес украинской легкоатлетки из-за ее совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене на в Токио.

«Конечно, это полный идиотизм. Мне искренне жаль украинскую девчонку. Она молодец! Понятно, что эти гоблины и дальше будут скакать по Киеву, но в сердцах русского и украинского народа остается взаимная любовь. Такие события нужно максимально освещать.

Магучих – это настоящий украинец, а не те, кого мы обычно привыкли видеть: Зеленский, Аваков и другие. Если на Украине увидят, как мы искренне поддерживаем их, хотим дружбы и мира, тогда многие настроения изменятся. И сам украинский народ выгонит Зеленского и его дружков.

Взаимоотношения между нациями должны быть вне политики. Магучих это продемонстрировала. Для Украины, к сожалению, такой безобидный жест – это политика. А спортсменка делает все правильно, хочется сказать ей большое спасибо.

Конечно, есть искушение предоставить ей убежище. Если ей начнут угрожать, то Россия заступится за нее.

Наша задача – это не вывезти всех нормальных украинцев в Россию, а вернуть Украину в нормальное русло.

Если для Магучих будет опасность, то мы станем ее спасать. Надеюсь, украинцы одумаются. Поймут, что надо не уезжать из страны, а менять ее», – сказал Милонов.

Украинку Магучих затравили за фото с Марией Ласицкене в Токио-2020. Оскорбляют в соцсетях и вызвали на разговор в Минобороны