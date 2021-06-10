Менеджер Шубенкова: «Есть опасения, что Сергей не получит нейтральный статус вовремя и останется без Олимпийских игр»

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков может не успеть с оформлением нейтрального статуса, под которым сейчас соревнуются все российские легкоатлеты.

22 июня стало известно, что Шубенков был оправдан по делу о применении допинга. Заявку на нейтральный статус спортсмен отправлял 5 мая.

«Самое главное, что я хочу отметить: панель подтвердила, что Шубенков не совершал никакого антидопингового нарушения. Сейчас мы ждем получения нейтрального статуса, заявление на который он подал достаточно давно.

У меня есть определенные опасения, что Шубенков не получит его вовремя и останется без Олимпийских игр. Я буду делать все, чтобы он получил статус как можно быстрее», – сказал менеджер спортсмена Павел Воронков.