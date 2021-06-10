Сергей Шубенков: «Мой сын принимал таблетки из списка WADA. От их подготовки остались частички, которые стали причиной моего положительного теста»

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал итоги дела о применении допинга.

Ранее в пробе спортсмена обнаружили ацетазоламид, однако Шубенков был признан невиновным и избежал дисквалификации. В январе ряд изданий сообщали, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило факт применения фуросемида.

«Ну что, господа «инсайдеры», знакомые со всякими там близкими источниками, до суда прогуляться совместно не желаете? Как видно из официальных новостей, никакого «принял допинг, запил фуросемидом, а РУСАДА поймала» даже и близко быть не могло.

А было то, что нормальный честный спортсмен, который к запрещенке и не притрагивался никогда, случайно попал в нехорошую ситуацию. Куча времени, нервов и денег потрачено, но я рад, что все наконец-то разрешилось.

Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка WADA, которые надо было подготавливать определенным образом (в 3 месяца дети не умеют глотать таблетки). От такой подготовки на кухне оставались микроскопические, почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в прошлом декабре.

Тем не менее AIU и World Athletics смогли во всем разобраться», – написал Шубенков.