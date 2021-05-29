Легкоатлет Сергей Шубенков оправдан по делу о возможном применении допинга

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) снял подозрения с легкоатлета Сергея Шубенкова по делу о допинге.

Организация сообщила, что в пробе спортсмена, взятой 15 декабря 2020 года, была выявлена низкая концентрация ацетазоламида – мочегонного вещества, которое относится к списку запрещенных.

По итогам расследования AIU выяснилось, что положительный тест связан с непреднамеренным приемом остатка лекарств, используемых для лечения одного из членов семьи. Отмечается, что россиянин не проявил вины или халатности, поэтому избежит дисквалификации.

О возможном отстранении Шубенкова за допинг впервые стало известно в январе, однако детали дела не разглашались.