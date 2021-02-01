Шубенков о подозрениях в допинге: «История еще не закончилась. Приходится общаться с бюрократами, которые не хотят брать на себя ответственность»

Чемпион мира-2015 в беге с барьерами прокомментировал появившуюся зимой этого года в СМИ информацию о том, что сдал положительную допинг-пробу.

Издание News.ru сообщало, что Российское антидопинговое агентство ( ) установило факт применения Шубенковым запрещенного препарата, который дает дисквалификацию в размере от трех до шести месяцев.

– Что за дикая история, когда СМИ написали, что Шубенков «попался на допинге»?

– История на самом деле банальная и совершенно дурацкая. Меня еще забавляют формулировки. Писали, что я «попался», меня «сцапали», «взяли», «уличили» в допинге.

У меня есть подозрения, откуда это пошло, но я пока не готов их назвать из-за юридических моментов. И эта история еще не закончилась. И не закончилась она как раз из-за этих юридических нюансов, и общаться приходится с бюрократами, которые не хотят брать на себя ответственность.

– Речь идет о независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit?

– Да, о них.

– Когда многие СМИ, не дождавшись вашего комментария, написали, что вы провалили допинг-тест, было обидно?

– Обидно, конечно. И я хочу сказать, что в последние года два-три я со СМИ общаюсь намного меньше. Я перестал видеть смысл во всем этом. Раньше я думал, что это важно и нужно. Но сейчас, когда ты общаешься с журналистами, тебе либо задают одни и те же вопросы по 20-30 раз, либо просят прокомментировать повседневную повестку.

Если бы я начал комментировать ситуацию о якобы обнаруженном допинге, то мне пришлось бы на три дня отложить все дела и только общаться с журналистами. И говорить всем одно и то же. Я расскажу все как есть и откуда, как мне видится, взялись эти новости, но не сейчас, а когда все это закончится.

– Вы подали заявку на получение статуса нейтрального спортсмена. Как оцениваете шансы, получите статус?

– Да. Опять же это вопрос времени и общения с бюрократами, которые не хотят брать на себя ответственность, – сказал Шубенков.

Похоже, у Шубенкова проблемы – он опровергает прием фуросемида, но и правда получил дисциплинарное письмо (о чем?)