Олимпийские чемпионы Антюх и Сильнов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд ( ) дисквалифицировал на четыре года олимпийских чемпионов по легкой атлетике Наталью Антюх и за нарушение антидопинговых правил.

Срок отстранения россиян отсчитывается с 7 апреля 2021 года.

Результаты Антюх, показанные с 30 июня 2013 года, и Сильнова – с 8 июля 2013 года – аннулируются.

Решение подразумевает лишение титулов, медалей, очков, призовых мест и денег за участие в соревнованиях, говорится в заключении суда.

Антюх завоевала золото Лондона-2012 в беге на 400 м с барьерами. Также у нее серебро и бронза Афин-2004 и два золота и три бронзы чемпионатов мира.

Сильнов является олимпийским чемпионом 2008 года в прыжках в высоту, чемпионом Европы (2006), серебряным (2012) и бронзовым (2006) призером чемпионатов мира в помещении.

Кроме того, за нарушение антидопинговых правил на восемь лет дисквалифицирована серебряный призер ЧМ-2006 в беге на 800 м Елена Соболева. Ее результаты, показанные в период с 1 мая 2011 года до 15 декабря 2016 года, также аннулированы.

На четыре года отстранена серебряный призер Универсиады-2013 в метании молота Оксана Кондратьева. Аннулированы ее результаты, показанные со 2 июля 2013 года до начала срока дисквалификации.