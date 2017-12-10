Олимпийские чемпионы Антюх и Сильнов подозреваются в использовании допинга на основании доклада Макларена

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Олимпийская чемпионка в беге Наталья Антюх подозревается в использовании допинга на основании доклада Ричарда Макларена.

Об этом сообщил Независимый орган по целостности легкой атлетики (AIU).

Также на основе доклада Макларена в использовании запрещенных препаратов подозреваются олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов, метательница молота Оксана Кондратьева и бегунья Елена Соболева.

Окончательное решение по делам спортсменов примет Спортивный арбитражный суд (CAS).

Антюх завоевала золото Лондона-2012 в беге на 400 м с барьерами. Также у нее серебро и бронза  Афин-2004 и два золота и три бронзы чемпионатов мира.

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