Чичерова, Конева и еще 12 россиян не получили нейтральный статус от IAAF из-за расследования по данным московской лаборатории

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объяснила причины недопуска 18 российских легкоатлетов до международных стартов в нейтральном статусе.
14 спортсменам отказано в нейтральном статусе из-за информации, полученной в ходе проверки базы LIMS московской антидопинговой лаборатории. Вероятно, их пробы будут перепроверены.
Среди них:
Анна Авдеева (толкание ядра)
Александра Гуляева (800, 1500м)
Алена Гордеева (толкание ядра)
Ангелина Жук-Краснова (прыжки с шестом)
Екатерина Завьялова (800, 1500 м)
Антонина Кривошапка (400 м)
Екатерина Конева (прыжки в длину, тройной прыжок)
Елена Лашманова (спортивная ходьба)
Дарья Нидбайкина (тройной прыжок)
Константин Плохотников (1500 м, 3000 с/п)
Евгения Соловьева (толкание ядра)
Екатерина Строкова (метание диска)
Анна Чичерова (прыжки в высоту)
Максим Якушев (3000 м с/п)
На решение по Авдеевой, Чичеровой, Коневой, Завьяловой и Гуляевой также повлияли прошлые нарушения антидопинговых правил.
Александра Ярышкина (прыжки в высоту), Наталья Погребняк (100, 200 м), Анастасия Витюгова (метание диска) не получили статус из-за недостаточного времени нахождения в пуле допинг-тестирования. Информация по Павлу Савину (400 м) требует дополнительной проверки.
Настраивайтесь на новый сезон допинг-сериала: похоже, Россия обманула всех с пробами (и это вскрылось)