Чичерова, Конева и еще 12 россиян не получили нейтральный статус от IAAF из-за расследования по данным московской лаборатории

Международная ассоциация легкоатлетических федераций ( ) объяснила причины недопуска 18 российских легкоатлетов до международных стартов в нейтральном статусе.

14 спортсменам отказано в нейтральном статусе из-за информации, полученной в ходе проверки базы LIMS московской антидопинговой лаборатории. Вероятно, их пробы будут перепроверены.

Среди них:

Анна Авдеева (толкание ядра)

Александра Гуляева (800, 1500м)

Алена Гордеева (толкание ядра)

Ангелина Жук-Краснова (прыжки с шестом)

Екатерина Завьялова (800, 1500 м)

Антонина Кривошапка (400 м)

Екатерина Конева (прыжки в длину, тройной прыжок)

Елена Лашманова (спортивная ходьба)

Дарья Нидбайкина (тройной прыжок)

Константин Плохотников (1500 м, 3000 с/п)

Евгения Соловьева (толкание ядра)

Екатерина Строкова (метание диска)

(прыжки в высоту)

Максим Якушев (3000 м с/п)

На решение по Авдеевой, Чичеровой, Коневой, Завьяловой и Гуляевой также повлияли прошлые нарушения антидопинговых правил.

Александра Ярышкина (прыжки в высоту), Наталья Погребняк (100, 200 м), Анастасия Витюгова (метание диска) не получили статус из-за недостаточного времени нахождения в пуле допинг-тестирования. Информация по Павлу Савину (400 м) требует дополнительной проверки.

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