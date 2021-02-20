ОКР о запрете «Катюши» в качестве гимна: «Ждем официальное решение и позицию от МОК. Есть как минимум несколько композиций»

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением по поводу того, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос ОКР на использование песни «Катюша» в качестве замены государственного гимна на Олимпиадах в Токио и в .

По решению CAS российские спортсмены могут в ближайшие 2 года выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе – без флага и гимна страны.

В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать песню «Катюша» в качестве музыкального сопровождения спортсменов на крупных международных стартах, включая игры.

«Как стало известно из средств массовой информации, не согласовал предложенную нами в связи с ограничением на использование гимна на Олимпийских играх и чемпионатах мира музыкальную композицию.

Композиция «Катюша» была предложена комиссией спортсменов ОКР, и на текущий момент мы ждем официальное решение и позицию от Международного олимпийского комитета. Прежде всего, чтобы как можно быстрее определить приемлемый для всех сторон вариант.

Есть как минимум несколько композиций, и мы убеждены, что окончательный выбор не станет проблемой или предметом острых дискуссий», – говорится в заявлении комиссии спортсменов .

России запретили «Катюшу» вместо гимна. Почему и какие теперь варианты?