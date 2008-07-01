«Бриллиантовая лига». Ласицкене, Семеня, Коулмен одержали победы, Гэтлин – 2-й и другие результаты

Сегодня в американском Юджине прошел очередной этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Россиянка Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту с результатом 2,04 м.
«Бриллиантовая лига»
7-й этап
Юджин, США
Мужчины
100 м
1. Кристиан Коулмен (США) – 9,81
2. Джастин Гэтлин (США) – 9,87
3. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 9,97
110 м с/б
1. Орландо Ортега (Испания) – 13,24
2. Вийем Белосян (Франция) – 13,281
3. Омар Маклауд (Ямайка) – 13,286
400 м
1. Майкл Норман (США) – 44,62
2. Камари Монтгомери (США) – 45,12
3. Фред Керли (США) – 45,33
400 м с/б
1. Рай Бенджамин (США) – 47,16
2. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 48,94
3. Ясмани Копелло (Турция) – 49,37
Миля
1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.50,49
2. Аянлех Сулейман (Джибути) – 3.51,22
3. Филип Ингебригтсен (Норвегия) – 3.51,28
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 5,93
2. Сэм Кендрикс (США) – 5,88
3. Петр Лисек (Польша) – 5,71
Ядро
1. Дарлан Романи (Бразилия) – 22,61
2. Райан Краузер (США) – 22,17
3. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 21,76
Женщины
Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,04
2. Вашти Каннингэм (США) – 2,00
3. Ярослава Магучих (Украина) – 2,00
200 м
1. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 22,05
2. Элейн Томпсон (Ямайка) – 22,21
3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,42
800 м
1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.55,70
2. Эджи Уилсон (США) – 1.58,36
3. Рэйвен Роджерс (США) – 1.58,65
3000 м
1. Сифан Хассан (Голландия) – 8.18,49
2. Констанц Клостерхалфен (Германия) – 8.20,07
3. Летесенбет Гидей (Эфиопия) – 8.20,27
3000 м с/п
1. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8.55,58
2. Эмма Коберн (США) – 9.04,90
3. Хивин Кийенг (Кения) – 9.05,81
Ядро
1. Гун Лицзяо (Китай) – 19,79
2. Данниэль Томас-Додд (Ямайка) – 19,26
3. Чейз Или (США) – 19,23