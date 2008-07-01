«Бриллиантовая лига». Ласицкене, Семеня, Коулмен одержали победы, Гэтлин – 2-й и другие результаты

Сегодня в американском Юджине прошел очередной этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Россиянка Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту с результатом 2,04 м.

«Бриллиантовая лига»

7-й этап

Юджин, США

Мужчины

100 м

1. Кристиан Коулмен (США) – 9,81

2. Джастин Гэтлин (США) – 9,87

3. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 9,97

110 м с/б

1. Орландо Ортега (Испания) – 13,24

2. Вийем Белосян (Франция) – 13,281

3. Омар Маклауд (Ямайка) – 13,286

400 м

1. Майкл Норман (США) – 44,62

2. Камари Монтгомери (США) – 45,12

3. Фред Керли (США) – 45,33

400 м с/б

1. Рай Бенджамин (США) – 47,16

2. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 48,94

3. Ясмани Копелло (Турция) – 49,37

Миля

1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.50,49

2. Аянлех Сулейман (Джибути) – 3.51,22

3. Филип Ингебригтсен (Норвегия) – 3.51,28

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 5,93

2. Сэм Кендрикс (США) – 5,88

3. Петр Лисек (Польша) – 5,71

Ядро

1. Дарлан Романи (Бразилия) – 22,61

2. Райан Краузер (США) – 22,17

3. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 21,76

Женщины

Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,04

2. Вашти Каннингэм (США) – 2,00

3. Ярослава Магучих (Украина) – 2,00

200 м

1. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 22,05

2. Элейн Томпсон (Ямайка) – 22,21

3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,42

800 м

1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.55,70

2. Эджи Уилсон (США) – 1.58,36

3. Рэйвен Роджерс (США) – 1.58,65

3000 м

1. Сифан Хассан (Голландия) – 8.18,49

2. Констанц Клостерхалфен (Германия) – 8.20,07

3. Летесенбет Гидей (Эфиопия) – 8.20,27

3000 м с/п

1. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8.55,58

2. Эмма Коберн (США) – 9.04,90

3. Хивин Кийенг (Кения) – 9.05,81

Ядро

1. Гун Лицзяо (Китай) – 19,79

2. Данниэль Томас-Додд (Ямайка) – 19,26

3. Чейз Или (США) – 19,23