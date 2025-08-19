  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Иоланда Чен: «Если бы Кнороз имела более высокий уровень конкуренции и мотивацию обыграть сильнейших из других стран, она прыгнула бы 5 метров. А вынуждена сидеть под санкциями»
2

Иоланда Чен: «Если бы Кнороз имела более высокий уровень конкуренции и мотивацию обыграть сильнейших из других стран, она прыгнула бы 5 метров. А вынуждена сидеть под санкциями»

Иоланда Чен высоко оценила потенциал прыгуньи с шестом Полины Кнороз.

Чемпионка России Кнороз ранее выразила сожаление из-за недопуска на международные старты.

«Полинка Кнороз права, я ее понимаю. Это ужасно обидно – со вторым результатом сезона в мире (4,86 метра на чемпионате России – Спортс’’) не ездить на международные соревнования, не конкурировать с топовыми спортсменками, не проверить себя в этой борьбе.

Кнороз может прыгнуть значительно выше, если бы имела более высокий уровень конкуренции и, соответственно, мотивацию обыграть сильнейших из других стран. Она прыгнула бы 5 метров, а вынуждена сидеть под санкциями.

Полина, безусловно, радует нас высокими результатами на российских соревнованиях, но хотелось бы, чтобы и на международной арене выступала такая красота», – сказала спортивный комментатор, серебряный призер чемпионата мира-1993 в тройном прыжке Иоланда Чен.

Россияне не выступают на турнирах под эгидой World Athletics с 2022 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoИоланда Чен
прыжки с шестом
logoПолина Кнороз
logoсборная России жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Главные новости
«Бриллиантовая лига». Мужчины выступят на 100 м, 110 м с/б и в прыжках в длину на этапе в Лозанне, женщины – на 200 м и в прыжках в высоту
1сегодня, 10:08
Мария Кочанова: «Магучих порой дает не очень фильтруемые комментарии. Я читаю и думаю: «Господи, и этот человек является лицом нашего вида спорта?»
68вчера, 15:20
Кочанова о выступлении в нейтральном статусе на Олимпиаде: «У нас вообще такой возможности не было. Я бы за нее душу продала»
4вчера, 14:48
Кочанова об отстранении: «После каждого сезона я реву. Ты сидишь дома, а люди с результатами гораздо ниже твоих – с медалями»
4вчера, 14:27
13 участников соревнований ГТО госпитализированы с отравлением в Чувашии
вчера, 13:35
ЦСП проводит обследование лиц, не входящих в сборные России, а также 6 лет арендует склады для лишней экипировки (Счетная палата)
34вчера, 09:34
Минспорт без оснований увеличил субсидию ЦСП на выполнение госзадания на сумму 297,5 млн рублей (Счетная палата РФ)
13вчера, 07:54
Минспорт закупал мебель с наценкой 34,8%: Счетная палата РФ выявила неэффективное расходование бюджетных средств со стороны министерства
44вчера, 07:41
МОК о встрече Путина и Трампа: «Возможные геополитические изменения по стремлению к миру могут повлиять на статус российских атлетов»
5117 августа, 12:54
Бегунья Кретова об отъезде в США: «В ноябре-декабре мне написали в соцсетях с предложением, и все закрутилось. Очень много сомнений было, но кто я, если не попробую»
617 августа, 10:56
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
1025 апреля, 19:02