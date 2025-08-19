Иоланда Чен: «Если бы Кнороз имела более высокий уровень конкуренции и мотивацию обыграть сильнейших из других стран, она прыгнула бы 5 метров. А вынуждена сидеть под санкциями»

Иоланда Чен высоко оценила потенциал прыгуньи с шестом Полины Кнороз.

Чемпионка России Кнороз ранее выразила сожаление из-за недопуска на международные старты.

«Полинка Кнороз права, я ее понимаю. Это ужасно обидно – со вторым результатом сезона в мире (4,86 метра на чемпионате России – Спортс’’) не ездить на международные соревнования, не конкурировать с топовыми спортсменками, не проверить себя в этой борьбе.

Кнороз может прыгнуть значительно выше, если бы имела более высокий уровень конкуренции и, соответственно, мотивацию обыграть сильнейших из других стран. Она прыгнула бы 5 метров, а вынуждена сидеть под санкциями.

Полина, безусловно, радует нас высокими результатами на российских соревнованиях, но хотелось бы, чтобы и на международной арене выступала такая красота», – сказала спортивный комментатор, серебряный призер чемпионата мира-1993 в тройном прыжке Иоланда Чен .

Россияне не выступают на турнирах под эгидой World Athletics с 2022 года.