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«Бриллиантовая лига». Шубенков победил, Соколова – 4-я, Иванюк – 5-й, другие результаты

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Сегодня в Риме прошел четвертый этап «Бриллиантовой лиги». Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил на дистанции 110 м с барьерами. 

«Бриллиантовая лига»

4-й этап

Рим, Италия

Женщины

Копье

1. Люй Хуэйхуэй (Китай) – 66,47
2. Эда Тугсуж (Турция) – 64,51
3. Лина Музе (Латвия) – 63,72...
7. Барбора Шпотакова (Чехия) – 61,51

Прыжки в длину

1. Малайка Михамбо (Германия) – 7,07
2. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 6,87
3. Бритни Рис (США) – 6,76
4. Елена Соколова (Россия) – 6,68

Прыжки с шестом

1. Анжелика Бенгтссон (Швеция) – 4,76
2. Сэнди Моррис (США) – 4,66
2. Робейлис Пейнадо (Венесуэла) – 4,66...
7. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,56

100 м

1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,89
2. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,94
3. Алеия Хобс (США) – 11,12
4. Мари-Джози Та Лу  (Кот-д’Ивуар) – 11,14

400 м

1. Сальва Эид Насер (Бахрейн) – 50,26
2. Шерика Джексон (Ямайка) – 51,05
3. Стефани Энн Макферсон (Ямайка) – 51,39

400 м с/б

1. Далайла Мухаммад (США) – 53,67
2. Шамир Литтл (США) – 54,40
3. Зузана Гейнова (Чехия) – 54,82

1500 м

1. Гензебе Дибаба (Эфиопия) – 3.56,28
2. Лаура Мюир (Великобритания) – 3.56,73
3. Гудаф Тсегай (Эфиопия) – 3.59,96

Мужчины

Прыжки в высоту

1. Богдан Бондаренко (Украина) – 2,31
2. Майд Эддин Газаль (Сирия) – 2,28
3. Максим Недосеков (Беларусь) – 2,28...
5. Илья Иванюк (Россия) – 2,28

Тройной прыжок

1. Омар Крэддок (США) – 17,50
2. Педро Пабло Пикардо (Португалия) – 17,47
3. Дональд Скотт (США) – 17,43

Ядро

1. Конрад Буковицки (Польша) – 21,97
2. Дэррелл Хилл (США) – 21,71
3. Дарлан Романи (Бразилия) – 21,68

110 м с/б 

1. Сергей Шубенков (Россия) – 13,26
2. Эндрю Поцци (Великобритания) – 13,29
3. Антонио Алкана (ЮАР) – 13,30

200 м

1. Майкл Норман (США) – 19,70
2. Ноа Лайлс (США) – 19,72
3. Алекс Киньонес (Эквадор) – 20,17
4. Рамиль Гулиев (Турция) – 20,35

800 м

1. Донаван Брейзер (США) – 1.43,63
2. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.43,65
3. Брэндон Макбрайд (Канада) – 1.49,90

5000 м

1. Телахун Бекеле (Эфиопия) – 12.52,98
2. Селемон Барега (Эфиопия) – 12.53,04
3. Хагос Гебрхивет (Эфиопия) – 12.54,92

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