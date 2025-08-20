WADA призвало страны вносить дополнительные взносы на исследования по борьбе с допингом

WADA призвало страны вносить дополнительные взносы на борьбу с допингом.

«WADA призывает все правительства рассмотреть возможность внесения дополнительного вклада в научные исследования, которые помогут нам добиться более значительных успехов в укреплении глобальной антидопинговой системы.

У нас есть возможность продемонстрировать миру, что вместе мы движемся вперед в деле защиты спорта для спортсменов, увеличивая ресурсы, инновации и воздействие, что также поможет нам привлечь виновных к ответственности.

Наши исследовательские проекты направлены на то, чтобы результаты были воплощены в практически реализуемые улучшения глобальной антидопинговой системы. Они также играют ключевую роль в поддержке процесса обработки результатов, предоставляя научные доказательства, необходимые для обоснования и защиты нарушений антидопинговых правил.

Я с гордостью могу сказать, что за эти годы мы значительно расширили нашу глобальную исследовательскую сеть, включив в нее известных ученых из учреждений, которые, возможно, не занимались бы антидопинговой наукой без нашей программы грантов, – экспертов в области искусственного интеллекта, генетики, эндокринологии, мышечной физиологии и других областей», – рассказал глава WADA Витольд Банька.

С 2001 года WADA инвестировало более 90 миллионов долларов в исследовательские гранты для более чем 650 проектов.