Мария Кочанова: «Магучих порой дает не очень фильтруемые комментарии. Я читаю и думаю: «Господи, и этот человек является лицом нашего вида спорта?»

Российская прыгунья в высоту Кочанова раскритиковала поведение украинки Магучих.

– Федор Иванов намекнул, что мировая элита бега пользуется активной фармакологической поддержкой.

– Я считаю, что это был абсолютно бестактный комментарий – там тоже тычут в нас пальцем, мол, непонятно, какие мы. Это из мема про Человеков-пауков, где они друг на друга показывают пальцами. Мы сидим здесь говорим, а свечку никто не держал.

Я могу в этом вопросе отвечать только за себя и за свою чистоту. Могу прямо сейчас ADAMS открыть и показать, сколько тестов сдано. Иногда три раза за месяц берут – ну берут и берут, это никакой роли не играет в моей жизни. А за них я отвечать не могу, но считаю, что бестактно говорить вот такие провокационные вещи по отношению к другим людям, о которых я ничего на знаю.

Против той же Ярославы Магучих , например, вообще ничего не имею – я ничего про нее не знаю, так же, как и она про меня ничего не знает. Мы незнакомые люди в этом вопросе, тыкать друг в друга пальцами – это детский сад.

– При этом со стороны Магучих постоянно слышны уколы, косвенно и в ваш адрес. Тяжелая ситуация в ее стране не оправдывает Ярославу?

– В моем понимании это некрасиво и глупо. Некрасиво, когда человек, который продвигает вид, всю легкую атлетику, порой дает комментарии, не очень фильтруемые. Допустим, был комментарий в сторону Лены Куличенко в стиле: «Патлы все повырываю». Я читаю, сижу и думаю: «Господи, и этот человек является лицом нашего вида спорта?»

Это ужасно. Нельзя такие вещи говорить, когда на тебя все ориентируются, дети на тебя смотрят. Как можно до этого дойти? Мы все просто люди. И вопрос не в текущей ситуации, она всегда была такой, кажется. Мы в юношеском возрасте с ней выступали в одной категории, а она со мной не разговаривала. Это был 2018 год, Ярослава с подружками делали вид, что не знают русский, принципиально.

– С Марией Ласицкене при этом она вроде бы мило общалась в Токио.

– Маше повезло (улыбается). Со мной украинки не разговаривали, делали вид, что русский не понимают. Это было обидно. На юношеской Олимпиаде был странный момент, я просто не поняла, что сказал судья, он быстро пробормотал с акцентом на английском. Я подошла у нее спросить, потому что больше русскоговорящих у нас в секторе не было, она не то чтобы проигнорировала, а сказала что-то на украинском.

Я стою и думаю: «Ну я же нормально попросила, я ничего не понимаю...» Были такие вещи принципиальные, эстонцы тоже делали вид намеренно, что русский не знают, много кто так делал. Но это выбор каждого человека, – сказала Мария Кочанова .