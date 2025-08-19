«Бриллиантовая лига». Мужчины выступят на 100 м, 110 м с/б и в прыжках в длину на этапе в Лозанне, женщины – на 200 м и в прыжках в высоту
20 августа в Лозанне пройдет этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.
Лозанна, Швейцария
Расписание на 20 августа
20:30 – толкание ядра, мужчины
20:30 – метание копья, женщины
21:04 – 400 м, женщины
21:11 – 800 м, женщины
21:23 – 110 м с/б, мужчины
21:25 – прыжки в высоту, женщины
21:29 – 3000 м с/п, женщины
21:49 – 200 м, женщины
21:50 – прыжки в длину, мужчины
21:55 – 5000 м, мужчины
22:14 – 100 м с/б, женщины
22:23 – 800 м, мужчины
22:40 – 100 м, мужчины
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское; прямая трансляция – на «Матч! Арене». Указаны только виды, которые идут в зачет очков «Бриллиантовой лиги».
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
