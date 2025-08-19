  • Спортс
1

«Бриллиантовая лига». Мужчины выступят на 100 м, 110 м с/б и в прыжках в длину на этапе в Лозанне, женщины – на 200 м и в прыжках в высоту

20 августа в Лозанне пройдет этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

«Бриллиантовая лига»

Лозанна, Швейцария

Расписание на 20 августа

20:30 – толкание ядра, мужчины

20:30 – метание копья, женщины

21:04 – 400 м, женщины

21:11 – 800 м, женщины

21:23 – 110 м с/б, мужчины

21:25 – прыжки в высоту, женщины

21:29 – 3000 м с/п, женщины

21:49 – 200 м, женщины

21:50 – прыжки в длину, мужчины

21:55 – 5000 м, мужчины

22:14 – 100 м с/б, женщины

22:23 – 800 м, мужчины

22:40 – 100 м, мужчины

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское; прямая трансляция – на «Матч! Арене». Указаны только виды, которые идут в зачет очков «Бриллиантовой лиги».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
