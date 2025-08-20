Александр Тихонов: «Надо признать, что футбол зарабатывает деньги, с этим надо смириться. Мы говорим, что легкая атлетика – королева спорта, но с футболом не сравнится»

Александр Тихонов сравнил популярность футбола с другими видами спорта в России.

Ранее чемпион мира по плаванию Климент Колесников заявил, что лучшие пловцы страны зарабатывают чуть более 100 тысяч рублей в месяц.

«Скажите, пожалуйста, а на пловцов ходят тысячи зрителей, которые покупают билеты? А футболисты каждый матч собирают немало зрителей, которых становится все больше.

При этом мне не нравится качество нашего футбола, я его не смотрю. Зато с удовольствием наблюдаю за играми европейских лиг, за матчами с участием сборных Бразилии, Италии, Испании и других. Тем не менее надо признать, что футбол зарабатывает деньги, с этим надо смириться.

У нас на биатлон, когда я был президентом, трибуны были везде забиты. На этапы Кубка мира все билеты были проданы еще в июле, понятно, что было много европейских этапов. Но когда проводили в Тюмени и Ханты-Манскийске, приходило по 15-20 тысяч болельщиков. Это огромное количество съеденного, выпитого, купленных сувениров и так далее.

Можно сколько угодно обижаться на футбол, но он популярен. Мы говорим, что легкая атлетика – королева спорта, но с футболом не сравнится», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов .