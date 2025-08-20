  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Александр Тихонов: «Надо признать, что футбол зарабатывает деньги, с этим надо смириться. Мы говорим, что легкая атлетика – королева спорта, но с футболом не сравнится»
1

Александр Тихонов: «Надо признать, что футбол зарабатывает деньги, с этим надо смириться. Мы говорим, что легкая атлетика – королева спорта, но с футболом не сравнится»

Александр Тихонов сравнил популярность футбола с другими видами спорта в России.

Ранее чемпион мира по плаванию Климент Колесников заявил, что лучшие пловцы страны зарабатывают чуть более 100 тысяч рублей в месяц.

«Скажите, пожалуйста, а на пловцов ходят тысячи зрителей, которые покупают билеты? А футболисты каждый матч собирают немало зрителей, которых становится все больше.

При этом мне не нравится качество нашего футбола, я его не смотрю. Зато с удовольствием наблюдаю за играми европейских лиг, за матчами с участием сборных Бразилии, Италии, Испании и других. Тем не менее надо признать, что футбол зарабатывает деньги, с этим надо смириться.

У нас на биатлон, когда я был президентом, трибуны были везде забиты. На этапы Кубка мира все билеты были проданы еще в июле, понятно, что было много европейских этапов. Но когда проводили в Тюмени и Ханты-Манскийске, приходило по 15-20 тысяч болельщиков. Это огромное количество съеденного, выпитого, купленных сувениров и так далее.

Можно сколько угодно обижаться на футбол, но он популярен. Мы говорим, что легкая атлетика – королева спорта, но с футболом не сравнится», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАлександр Тихонов
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Тихонов: «Какого черта бюджет футбольного «Динамо» в 2 раза больше хоккейного? Футбол у нас называют «пилорамой», а хоккейные арены все забиты»
46сегодня, 09:08
Александр Тихонов о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Байден – абсолютно больной человек, несет что попало. Болельщики и владельцы клубов не дали бы такое допустить»
610 августа, 06:58
Дмитрий Ярошенко: «Тихонов – эталон мужчины и спортсмена. Он в спорте как Высоцкий в музыке»
2910 августа, 06:08
Главные новости
Ярослава Магучих не взяла ни одной высоты на этапе «Бриллиантовой лиги»
2сегодня, 21:35
«Бриллиантовая лига». Узбекистанец Анваров, Севилл, Олислагерс, Браун, Тинч победили на этапе в Лозанне, Лайлс – 2-й, Магучих снялась, другие результаты
15сегодня, 20:02
Елена Исинбаева прилетела в Россию («ВсеПроСпорт»)
5сегодня, 16:19
WADA призвало страны вносить дополнительные взносы на исследования по борьбе с допингом
22сегодня, 06:42
Чемпионку Европы в тройном прыжке украинку Бех-Романчук дисквалифицировали за допинг на 4 года
27вчера, 18:35
Иоланда Чен: «Если бы Кнороз имела более высокий уровень конкуренции и мотивацию обыграть сильнейших из других стран, она прыгнула бы 5 метров. А вынуждена сидеть под санкциями»
3вчера, 11:56
Мария Кочанова: «Магучих порой дает не очень фильтруемые комментарии. Я читаю и думаю: «Господи, и этот человек является лицом нашего вида спорта?»
7118 августа, 15:20
Кочанова о выступлении в нейтральном статусе на Олимпиаде: «У нас вообще такой возможности не было. Я бы за нее душу продала»
418 августа, 14:48
Кочанова об отстранении: «После каждого сезона я реву. Ты сидишь дома, а люди с результатами гораздо ниже твоих – с медалями»
418 августа, 14:27
13 участников соревнований ГТО госпитализированы с отравлением в Чувашии
118 августа, 13:35
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
1025 апреля, 19:02