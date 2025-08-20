Евгения Исинбаева прилетела в Россию («ВсеПроСпорт»)

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева прилетела в Москву.

Об этом сообщает источник издания «ВсеПроСпорт», знакомый с ситуацией.

«В данный момент Елена находится в Москве, в том числе тренируется на стадионе Олимпийского центра имени братьев Знаменских. На фоне появившихся слухов о якобы причинах отъезда из России ее приезд показателен», – отметил источник.

Ранее бывшая легкоатлетка Вера Ганеева заявляла , что Исинбаева уехала из страны в связи с позицией Международного олимпийского комитета.

В августе в СМИ также появлялась информация о том, что Исинбаевой вновь заблокировали банковские счета в России из-за долга перед Федеральной налоговой службой.