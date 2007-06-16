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«Бриллиантовая лига». Де Грасс и Дибаба победили, Сидорова – 2-я, Иванюк – 3-й, другие результаты

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Сегодня в марокканском Рабате проходит шестой этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

«Бриллиантовая лига»

6-й этап

Рабат, Марокко

Женщины

100 м

1. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 11,05
2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 11,09
3. Кристал Эммануэль (Канада) – 11,30...
5. Дафне Схипперс (Голландия) – 11,32

400 м

1. Сальва Эид Насер (Бахрейн) – 50,13
2. Аминату Сейни (Нигер) – 50,24
3. Кристин Ботлогетсве (Ботсвана) – 50,48

1500 м

1. Гензебе Дибаба (Эфиопия) – 3.55,47 (лучший результат сезона в мире)
2. Сифан Хассан (Голландия) – 3.5,93
3. Гудаф Тсегай (Эфиопия) – 3.57,40

Прыжки с шестом

1. Сенди Моррис (США) – 4,82
2. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,77
3. Кэти Нагеотте (США) – 4,67

Диск

1. Яиме Перес (Куба) – 68,28
2. Дения Кабальеро (Куба) – 65,94
3. Сандра Перкович (Хорватия) – 64,77

Мужчины

200 м

1. Андре де Грасс (Канада) – 20,19
2. Рамиль Гулиев (Турция) – 20,28
3. Алекс Киньонес (Колумбия) – 20,30

800 м

1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.45,57
2. Эммануэль Корир (Кения) – 1.45,60
3. Клэйтон Мерфи (США) – 1.45,99

Прыжки в высоту

1. Богдан Бондаренко (Украина) – 2,28
2. Наото Тобе (Япония) – 2,28
3. Илья Иванюк (Россия) – 2,28

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