«Бриллиантовая лига». Де Грасс и Дибаба победили, Сидорова – 2-я, Иванюк – 3-й, другие результаты

Сегодня в марокканском Рабате проходит шестой этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.
«Бриллиантовая лига»
6-й этап
Рабат, Марокко
Женщины
100 м
1. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 11,05
2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 11,09
3. Кристал Эммануэль (Канада) – 11,30...
5. Дафне Схипперс (Голландия) – 11,32
400 м
1. Сальва Эид Насер (Бахрейн) – 50,13
2. Аминату Сейни (Нигер) – 50,24
3. Кристин Ботлогетсве (Ботсвана) – 50,48
1500 м
1. Гензебе Дибаба (Эфиопия) – 3.55,47 (лучший результат сезона в мире)
2. Сифан Хассан (Голландия) – 3.5,93
3. Гудаф Тсегай (Эфиопия) – 3.57,40
Прыжки с шестом
1. Сенди Моррис (США) – 4,82
2. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,77
3. Кэти Нагеотте (США) – 4,67
Диск
1. Яиме Перес (Куба) – 68,28
2. Дения Кабальеро (Куба) – 65,94
3. Сандра Перкович (Хорватия) – 64,77
Мужчины
200 м
1. Андре де Грасс (Канада) – 20,19
2. Рамиль Гулиев (Турция) – 20,28
3. Алекс Киньонес (Колумбия) – 20,30
800 м
1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.45,57
2. Эммануэль Корир (Кения) – 1.45,60
3. Клэйтон Мерфи (США) – 1.45,99
Прыжки в высоту
1. Богдан Бондаренко (Украина) – 2,28
2. Наото Тобе (Япония) – 2,28
3. Илья Иванюк (Россия) – 2,28