«Бриллиантовая лига». Де Грасс и Дибаба победили, Сидорова – 2-я, Иванюк – 3-й, другие результаты

Сегодня в марокканском Рабате проходит шестой этап лиги» по легкой атлетике.

«Бриллиантовая лига»

6-й этап

Рабат, Марокко

Женщины

100 м

1. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 11,05

2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 11,09

3. Кристал Эммануэль (Канада) – 11,30...

5. Дафне Схипперс (Голландия) – 11,32

400 м

1. Сальва Эид Насер (Бахрейн) – 50,13

2. Аминату Сейни (Нигер) – 50,24

3. Кристин Ботлогетсве (Ботсвана) – 50,48

1500 м

1. Гензебе Дибаба (Эфиопия) – 3.55,47 (лучший результат сезона в мире)

2. Сифан Хассан (Голландия) – 3.5,93

3. Гудаф Тсегай (Эфиопия) – 3.57,40

Прыжки с шестом

1. Сенди Моррис (США) – 4,82

2. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,77

3. Кэти Нагеотте (США) – 4,67

Диск

1. Яиме Перес (Куба) – 68,28

2. Дения Кабальеро (Куба) – 65,94

3. Сандра Перкович (Хорватия) – 64,77

Мужчины

200 м

1. Андре де Грасс (Канада) – 20,19

2. Рамиль Гулиев (Турция) – 20,28

3. Алекс Киньонес (Колумбия) – 20,30

800 м

1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.45,57

2. Эммануэль Корир (Кения) – 1.45,60

3. Клэйтон Мерфи (США) – 1.45,99

Прыжки в высоту

1. Богдан Бондаренко (Украина) – 2,28

2. Наото Тобе (Япония) – 2,28

3. Илья Иванюк (Россия) – 2,28