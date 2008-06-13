«Бриллиантовая лига». Ласицкене победила в прыжках в высоту и другие результаты

Сегодня в норвежском Осло проходит пятый этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.
Россиянка Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту с результатом 2,01 метра.
«Бриллиантовая лига»
5-й этап
Осло, Норвегия
Женщины
100 м с/б
1. Кристина Клемонс (США) – 12,69
2. Шэрика Нелвис (США) – 12,74
3. Эльвира Герман (Беларусь) – 12,84
200 м
1. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,56
2. Кристал Эммануэль (Канада) – 22,89
3. Дженна Прандини (США) – 23,10
400 м с/б
1. Сидни Маклафлин (США) – 54,16
2. Далайла Мухаммад (США) – 54,35
3. Шамье Литтл (США) – 54,92
3000 м с/п
1. Нора Джеруто (Кения) – 9.03,71 (лучший результат сезона в мире)
2. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 9,04,30
3. Хивин Кийенг (Кения) – 9.07,56
Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,01 (лучший результат сезона в мире)
2. Эрика Кинси (Швеция) – 1,96
3. Мирела Демирева (Болгария) – 1,94
Тройной прыжок
1. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 14,79 (лучший результат сезона в мире)
2. Кетура Орджи (США) – 14,53
3. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,41
Ядро
1. Лицзяо Гун (Китай) – 19,51
2. Чейз Или (США) – 19,20
3. Фанни Роос (Швеция) – 18,75
Мужчины
100 м
1. Кристиан Коулмен (США) – 9,85 (лучший результат сезона в мире)
2. Чжэнье Се (Китай) – 10,01
3. Майкл Роджерс (США) – 10,04
400 м с/б
1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,33 (рекорд Европы)
2. Томас Барр (Ирландия) – 49,11
3. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 49,12
3000 м
1. Селемон Барега (Эфиопия) – 7.32,17 (лучший результат сезона в мире)
2. Джошуа Чептегеи (Уганда) – 7.33,26
3. Николас Кимели (Кения) – 7.34,85
1 миля
1. Марчин Левандовски (Польша) – 3.52,34 (лучший результат сезона в мире)
2. Винсент Кибет (Кения) – 3.52,38
3. Аянлех Сулейман (Джибути) – 3.52,66
Прыжки с шестом
1. Сэм Кендрикс (США) – 5,91
2. Петр Лисек (Польша) – 5,81
3. Коул Уолш (США) – 5,81
4. Арман Дюплантис (Швеция) – 5,81
Копье
1. Йоханнес Феттер (Германия) – 85,27
2. Магнус Кирт (Эстония) – 84,74
3. Чао-Цун Чжен (Китайский Тайбэй) – 84,30