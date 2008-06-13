«Бриллиантовая лига». Ласицкене победила в прыжках в высоту и другие результаты

Сегодня в норвежском Осло проходит пятый этап лиги» по легкой атлетике.

Россиянка Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту с результатом 2,01 метра.

«Бриллиантовая лига»

5-й этап

Осло, Норвегия

Женщины

100 м с/б

1. Кристина Клемонс (США) – 12,69

2. Шэрика Нелвис (США) – 12,74

3. Эльвира Герман (Беларусь) – 12,84

200 м

1. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,56

2. Кристал Эммануэль (Канада) – 22,89

3. Дженна Прандини (США) – 23,10

400 м с/б

1. Сидни Маклафлин (США) – 54,16

2. Далайла Мухаммад (США) – 54,35

3. Шамье Литтл (США) – 54,92

3000 м с/п

1. Нора Джеруто (Кения) – 9.03,71 (лучший результат сезона в мире)

2. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 9,04,30

3. Хивин Кийенг (Кения) – 9.07,56

Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,01 (лучший результат сезона в мире)

2. Эрика Кинси (Швеция) – 1,96

3. Мирела Демирева (Болгария) – 1,94

Тройной прыжок

1. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 14,79 (лучший результат сезона в мире)

2. Кетура Орджи (США) – 14,53

3. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,41

Ядро

1. Лицзяо Гун (Китай) – 19,51

2. Чейз Или (США) – 19,20

3. Фанни Роос (Швеция) – 18,75

Мужчины

100 м

1. Кристиан Коулмен (США) – 9,85 (лучший результат сезона в мире)

2. Чжэнье Се (Китай) – 10,01

3. Майкл Роджерс (США) – 10,04

400 м с/б

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,33 (рекорд Европы)

2. Томас Барр (Ирландия) – 49,11

3. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 49,12

3000 м

1. Селемон Барега (Эфиопия) – 7.32,17 (лучший результат сезона в мире)

2. Джошуа Чептегеи (Уганда) – 7.33,26

3. Николас Кимели (Кения) – 7.34,85

1 миля

1. Марчин Левандовски (Польша) – 3.52,34 (лучший результат сезона в мире)

2. Винсент Кибет (Кения) – 3.52,38

3. Аянлех Сулейман (Джибути) – 3.52,66

Прыжки с шестом

1. Сэм Кендрикс (США) – 5,91

2. Петр Лисек (Польша) – 5,81

3. Коул Уолш (США) – 5,81

4. Арман Дюплантис (Швеция) – 5,81

Копье

1. Йоханнес Феттер (Германия) – 85,27

2. Магнус Кирт (Эстония) – 84,74

3. Чао-Цун Чжен (Китайский Тайбэй) – 84,30