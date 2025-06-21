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Глава USADA о деле китайских пловцов: «Количество зараженной еды или воды для такой микродозы ТМЗ должно было составлять 5 кг пищи или 26 л жидкости»

В USADA усомнились в справедливости расследования дела китайских пловцов.

В апреле 2024 года ARD и The New York Times сообщили, что 23 китайских пловца сдали положительные пробы на триметазидин перед Олимпиадой 2021 года в Токио.

Спортсмены избежали санкций, так как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняла версию китайской стороны о том, что следы препарата были на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

На фоне общественного резонанса WADA объявляло о перепроверке хода дела, но независимый прокурор не выявил нарушений.

17 июня текущего года в Сенате США прошло заседание комитета по защите прав потребителей на тему «Позор WADA: отрицание китайского допинга», в котором принял участие глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт. 

Он заявил, что американской стороной было проведено собственное исследование, касающееся дела китайских пловцов, так как WADA этого не сделало. 

«Появилась (фея) Динь-Динь и разбрызгала вещество по кухне? Китайцы не обнаружили никого, кто бы использовал (препарат). Они не нашли это в еде

И количество зараженной еды или жидкости для такой микродозы триметазидина должно было составлять около 5 кг пищи или 26 литров жидкости.

Абсолютно нелепо думать, что китайские спортсмены на пике карьеры придерживаются такой диеты за день до соревнований или на следующий день после них», – заявил на слушаниях Тайгерт. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: The Sports Examiner
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