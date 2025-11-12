Шишин о чемпионате России на короткой воде: «Было много рекордов страны. В отдельных видах пловцы показали гроссмейстерские секунды»

Тренер Андрей Шишин: на чемпионате России пловцы показали высокие результаты.

Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин подвел итоги чемпионата страны на короткой воде, который завершился сегодня в Казани.

«Что касается этого чемпионата России, то было много поставлено рекордов страны, были установлены юношеские рекорды Европы и мира. В отдельных видах показали гроссмейстерские секунды, впервые получилось проплыть 100 м кролем быстрее 45 секунд.

У нас появилась конкуренция на дистанции 200 м кролем. Это значит, что к Олимпиаде мы должны вернуть медальную эстафету 4х200 м, которую называют гордостью нации», – отметил специалист.

