Евгения Чикунова: «Уважительно отношусь к Ефимовой, она ко мне тоже. Нормальные, хорошие отношения без негатива»

Евгения Чикунова: у нас с Юлией Ефимовой хорошие отношения без негатива.

Рекордсменка мира по плаванию на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова рассказала об отношениях с шестикратной чемпионкой мира Юлией Ефимовой.

«На уровне «привет, пока», можем переброситься парой фраз. Я, конечно, уважительно отношусь, и видно, что она ко мне тоже. Нормальные, хорошие отношения без негатива», – сказала Чикунова.