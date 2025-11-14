Евгения Чикунова: «Уважительно отношусь к Ефимовой, она ко мне тоже. Нормальные, хорошие отношения без негатива»
Рекордсменка мира по плаванию на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова рассказала об отношениях с шестикратной чемпионкой мира Юлией Ефимовой.
«На уровне «привет, пока», можем переброситься парой фраз. Я, конечно, уважительно отношусь, и видно, что она ко мне тоже. Нормальные, хорошие отношения без негатива», – сказала Чикунова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
