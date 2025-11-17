3

Евгения Чикунова: «Боюсь открытой воды. В бассейне вижу дно, а в открытых водоемах просто жутко»

Пловчиха Чикунова призналась, что боится открытых водоемов.

Рекордсменка мира на 200 м брассом Евгения Чикунова призналась, что боится открытых водоемов.

– Была одна странная новость в октябре. В Австралии одобрили для проведения олимпийского заплыва по гребле реку, где встречаются крокодилы. Было бы вам страшно заходить в воду, зная, что можно на них наткнуться?

– Вообще, я боюсь открытых водоемов. Может быть, с практикой и опытом этот страх бы ушел. Если я плаваю в бассейне, вижу дно, и там все прозрачно, а в открытых водоемах просто жутко. Даже если бы мне сказали, что там нет ни одной рыбки, все равно идти туда страшно. Что касается крокодилов и Олимпиады в Австралии, даже не знаю, что сказать.

– Многие люди любят в отпуск поехать на море. Исходя из сказанного вами, не тянет на такой вид отдыха?

– Недавно мы были на Кипре. Мне было до жути страшно заходить в воду. Слава богу, рядом были девочки. Я обычно за ручку с кем-то захожу, мне важно, чтобы в такие моменты со мной кто-то был рядом. Доплыла до Витты Владимировны (Новожиловой), которая у буйков тусовалась - с ней мне ничего не страшно, – рассказала Чикунова.

Крокодилы-убийцы на гребной трассе Олимпиады-2032. Спортсменам стоит бояться?

