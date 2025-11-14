Евгения Чикунова: «У меня не очень теплые чувства к короткой воде, но все равно стараюсь плыть хорошо»

Евгения Чикунова назвала шоком результаты 13-летней китайской пловчихи Юй Цзыди.

Пловчиха Евгения Чикунова оценила свое выступление на чемпионате России на короткой воде в Казани, где она завоевала две золотые и одну бронзовую медаль.

«Я считаю, что на чемпионате России все прошло нормально, показала рабочее, адекватное время. Пока все хорошо. Это важный старт, потому что нужно было посмотреть, какие скорости я готова показывать на данный момент. А так, конечно, уже смотрим на будущие старты и к ним целенаправленно готовимся.

У меня, к сожалению, не очень теплые чувства к короткой воде, не особо люблю плавать в 25-метровом бассейне, но все равно стараюсь плыть хорошо, и что-то у меня получается», – сказала Чикунова.

Также она высказалась о результатах 13-летней китайской пловчихи Юй Цзыди .

«Это шок, конечно. Я проецирую на себя, и мне кажется, что в таком возрасте я только норматив мастера спорта выполнила, а тут человек уже на чемпионате мира плывет, и впоследствии она не пропала, показывает высокие результаты. Хочется верить, что у нее и дальше сложится все. Надеюсь, тренеры знают, как работать с таким чудом», – добавила россиянка.