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Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»

Депутат Свищев назвал невозможным участие в соревнованиях без работы с WADA.

«Мы всегда говорили о том, что поддерживаем декларацию WADA (Всемирного антидопингового агентства), придерживаемся чистого спорта и по необходимости регулируем законодательство, чтобы синхронизировать его с требованиями WADA.

Требуется еще много совместной работы. Сейчас возникают трудности с ограничениями и банковскими переводами. Но этот вопрос будет решен, и мы продолжим в интересах российского спорта находить пути для того, чтобы у наших недоброжелателей не было возможности не допускать наших спортсменов до международных соревнований.

А без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно», – сказал заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщал, что из-за санкций Россия сталкивается со сложностями при финансовых переводах в WADA.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Свищев
logoWADA
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