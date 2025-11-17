Чикунова о серебре на ЧМ-2025: «Видимо, блок работы был сделан неидеальным образом. Поэтому просела скорость»

Пловчиха Чикунова рассказала, почему не смогла выиграть золото на ЧМ-2025.

Рекордсменка мира на 200 м брассом Евгения Чикунова рассказала о том, почему не смогла выиграть дистанцию на чемпионате мира-2025 в Сингапуре.

На турнире Чикунова взяла серебро.

– Летом прошел чемпионат мира на длинной воде. Учитывая, что это был ваш первый чемпионат мира, как он сейчас воспринимается?

– Он был не прям приятным, нельзя сказать, что он прошел идеально. При этом я считаю, что даже такие старты, пусть и немного неудачные, должны быть в карьере. После них много думаешь, поэтому очень полезный опыт.

– Удивил ли вас чем-то Сингапур?

– Точно удивил ценами. Там все очень дорого. После Малайзии это была колоссальная разница. Это была совершенно новая для меня страна, непривычный климат. На все было интересно смотреть. Многое удивило, но цены больше всего.

– Что, на ваш взгляд, в Сингапуре не получилось?

– Видимо, блок работы был сделан неидеальным образом. Поэтому просела скорость. Было отсутствие выносливости, которая обычно со мной – не получилось на 200 м проплыть вторую часть. Я вижу это так.

В принципе, это все нарабатывается, именно поэтому я немного погрустила, но пришла к тому, что надо продолжать работать. После такого опыта, наоборот, захотелось быстрее войти в воду, чтобы как можно скорее начать работать и исправлять ошибки, – рассказала Чикунова.