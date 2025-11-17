  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Чикунова о серебре на ЧМ-2025: «Видимо, блок работы был сделан неидеальным образом. Поэтому просела скорость»
2

Чикунова о серебре на ЧМ-2025: «Видимо, блок работы был сделан неидеальным образом. Поэтому просела скорость»

Пловчиха Чикунова рассказала, почему не смогла выиграть золото на ЧМ-2025.

Рекордсменка мира на 200 м брассом Евгения Чикунова рассказала о том, почему не смогла выиграть дистанцию на чемпионате мира-2025 в Сингапуре.

На турнире Чикунова взяла серебро.

– Летом прошел чемпионат мира на длинной воде. Учитывая, что это был ваш первый чемпионат мира, как он сейчас воспринимается?

– Он был не прям приятным, нельзя сказать, что он прошел идеально. При этом я считаю, что даже такие старты, пусть и немного неудачные, должны быть в карьере. После них много думаешь, поэтому очень полезный опыт.

– Удивил ли вас чем-то Сингапур?

– Точно удивил ценами. Там все очень дорого. После Малайзии это была колоссальная разница. Это была совершенно новая для меня страна, непривычный климат. На все было интересно смотреть. Многое удивило, но цены больше всего.

– Что, на ваш взгляд, в Сингапуре не получилось?

– Видимо, блок работы был сделан неидеальным образом. Поэтому просела скорость. Было отсутствие выносливости, которая обычно со мной – не получилось на 200 м проплыть вторую часть. Я вижу это так.

В принципе, это все нарабатывается, именно поэтому я немного погрустила, но пришла к тому, что надо продолжать работать. После такого опыта, наоборот, захотелось быстрее войти в воду, чтобы как можно скорее начать работать и исправлять ошибки, – рассказала Чикунова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
logoсборная России жен
плавание
logoЕвгения Чикунова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мы проигрываем американцам в 6-10 раз. Но есть план». Большой разговор с боссом наших пловцов
21 августа, 10:20
Шишин о Чикуновой на ЧМ: «Если мы будем искать причины – тут отравились, там ножка болит – то конкурировать с мегасильной спортсменкой не сможем никогда»
18 августа, 11:51
Кейт Дугласс о ЧМ: «Без напряженной борьбы с Чикуновой я бы не смогла плыть так быстро. Давно хотела проплыть быстрее 2,19 – наконец-то удалось»
11 августа, 17:48
Главные новости
Евгения Чикунова: «Основной старт – чемпионат Европы, будем подводиться к нему. Думаю, буду плыть там только брассом»
вчера, 16:58
Евгения Чикунова: «Боюсь открытой воды. В бассейне вижу дно, а в открытых водоемах просто жутко»
вчера, 06:38
Евгения Чикунова: «Болею за Арину Соболенко. Видно, что она всегда заряжена работать и стремится к победе»
15 ноября, 09:44
Чикунова о попытке похищения Мостового: «Страшно, потому что, если парень сможет отбиться, то что делать девушке?»
15 ноября, 06:46Видео
Евгения Чикунова: «Уважительно отношусь к Ефимовой, она ко мне тоже. Нормальные, хорошие отношения без негатива»
14 ноября, 12:50
Евгения Чикунова: «У меня не очень теплые чувства к короткой воде, но все равно стараюсь плыть хорошо»
14 ноября, 10:35
Пригода о том, что Корбо побил его рекорд: «Отрицательных эмоций нет. Это, наоборот, подстегивает больше работать»
13 ноября, 07:18
13-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди установила новый рекорд Азии на дистанции 200 м комплексом
12 ноября, 19:31
Шишин о чемпионате России на короткой воде: «Было много рекордов страны. В отдельных видах пловцы показали гроссмейстерские секунды»
12 ноября, 19:11
Егор Корнев: «Показал крутые секунды. Когда сумею подвестись идеально, еще добавлю и смогу удивить зрителей не только в России, но и в мире»
12 ноября, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
15 июля, 22:10