  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»

Казань подала заявку на проведение чемпионата Европы-2028 по водным видам спорта.

Заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов сообщил, что Казань подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году.

— Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. Мы можем сделать это и раньше, но не будем спешить. Мы уже рады, что россияне допущены к международным соревнованиям во всех видных видах спорта.

— На чемпионате мира‑2015 по водным видам спорта в Казани прямо на газон футбольного стадиона был установлен бассейн. Вы готовы повторить этот опыт?

— Мы гордимся тем экспериментом и всегда открыты к подобному опыту, — сказал Шайхутдинов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
